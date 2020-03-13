Аграрии Витебской области начали подготовку почвы к севу

13 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области началась подготовка почвы к весеннему севу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

"Ведется обработка и вспашка почвы. В некоторых хозяйствах началась подкормка. Пока широкого развертывания работ не планируем из-за ожидаемого на этой неделе понижения температуры. Массово они начнутся во второй декаде марта. Начало сева, скорее всего, придется на начало апреля, но все будет зависеть погоды", - рассказали специалисты.

Общая готовность техники составляет 93%. Создан запас минеральных удобрений на проведение первых подкормок, которые активно поставляются с заводов в хозяйства региона. Обеспеченность семенами яровых составляет 114%.

Зимовка озимых, по предварительным данным, прошла вполне успешно. На отдельных низинных участках полей отмечается небольшое пожелтение растений, вызванное переувлажнением почвы, но таких участков немного. "Масштабные обследования еще не проводили, однако особых опасений у нас нет", - добавили в комитете.

Зерновой клин Витебской области в этом году составит 450 тыс. га, включая 213 тыс. га озимых зерновых и 75 тыс. га бобовых. Площадь крестоцветных займет 110 тыс. га (58 тыс. га озимых), под лен отведено 13 тыс. га, картофель - 2 тыс. га, кукурузу на силос - 90 тыс. га, овощи - почти 0,4 тыс. га.-0-