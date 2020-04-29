Аграрии Витебской области намерены завершить сев яровых зерновых на этой неделе

29 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Аграрии Витебской области намерены завершить сев яровых зерновых и зернобобовых культур к 1 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Всего на утро 29 апреля в области яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 180,1 тыс. га, или 81% от плана. Полностью справились с этим пластом весенних полевых работ Бешенковичский, Докшицкий, Дубровенский, Оршанский и Сенненский районы. День-два еще требуется Полоцкому и Чашникскому районам. Более 90% площадей засеяли Верхнедвинский, Миорский и Витебский районы.

Массово ведется сев и других культур: ярового рапса (засеяно 33,8 тыс. га, или 65%), льна (11,6 тыс. га, или 78%), кукурузы, работы по которой широко развернулись лишь на прошлой неделе.

В целом весенняя страда проходит в области организовано, с максимальным соблюдением технологических регламентов и полной самоотдачей со стороны тружеников села, добавили в облсельхозпроде.-0-