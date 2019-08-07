Аграрии Витебской области перешагнули экватор уборочной страды

7 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Аграрии Витебской области убрали половину площадей зерновых, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

По состоянию на утро 7 августа, в регионе было убрано 49,4% всех площадей. Рубеж в 50% труженики села преодолели сегодня к полудню. Существенное влияние на их работу оказывает неустойчивая погода, поэтому каждый погожий момент максимально используется для достижения продуктивного результата.

Самыми быстрыми темпами уборочная продвигается в Верхнедвинском (убрано 68,4% площадей), Шарковщинском (60,5%), Чашникском (59,7%) и Миорском (61,7%) районах. Менее половины убрано в Ушачском, Шумилинском и Сенненском районах. В настоящее время среднесуточные темпы уборки составляют 13-14 тыс. га, или около 4% площадей. Общий намолот зерна в области достиг 547,9 тыс. т при средней урожайности 31,4 ц/га. Самые урожайные поля в этом году в Оршанском районе, с одного гектара аграрии убирают здесь по 40 ц. По 36 ц зерна с гектара намолачивают в Верхнедвинском, по 35 ц - в Полоцком, Витебском и Поставском районах.

Наряду с уборкой зерновых продвигаются и другие важные сельхозработы: продолжается теребление льна, уборка трав второго укоса, вспашка почвы под озимые зерновые.-0-