Аграрии Витебской области приступят к массовой кормозаготовке на следующей неделе

22 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Массовые работы по кормозаготовке развернутся в Витебской области на следующей неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

"Отдельные хозяйства региона уже приступили к заготовке травяных кормов, однако на большей территории растения достигнут нужной фазы развития, по данным ученых, только через несколько дней и будут готовы в конце мая. На это время и придется начало массовой кормозаготовки", - проинформировали в облсельхозпроде.

Аграриям области предстоит убрать 250 тыс. га трав первого укоса, заготовить 650 тыс. т кормовых единиц, в том числе не менее 28 ц кормовых единиц на условную голову скота для стойлового содержания. Из них 90% кормов должны быть первого класса. Годовой объем травянистых кормов в нынешнем году запланирован на уровне 1,1 млн т кормовых единиц, в том числе в стретч-пленку - 198 тыс. т.

План по севу яровых культур полностью выполнен в Верхнедвинском, Витебском, Дубровенском, Лепельском, Миорском, Оршанском и Толочинском районах. В остальных районах области завершается сев кукурузы и однолетних культур.-0-