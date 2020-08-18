Аграрии Витебской области убрали почти 70% площадей зерновых

18 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области труженики села убрали почти 70% площадей зерновых, или 253,8 тыс. га, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Наиболее высокие темпы уборки держат аграрии Поставского (более 85% площадей), Миорского (76%), а также Бешенковичского и Лепельского районов (по 73%). Полностью справились со жнивом семь хозяйств области из Ушачского, Поставского, Оршанского и Миорского районов.

Намолот зерна в регионе на утро 18 августа при средней урожайности 32,2 ц/га превысил 800 тыс. т. Самый высокий урожай собирают на полях Оршанского (42,9 ц/га) и Витебского (40 ц/га) районов. В разрезе хозяйств - в сельхозпредприятии "Хотилы-Агро" Поставского района (72,6 ц/га), СПК "Лариновка" Оршанского района (71,7 ц/га) и "Мазоловогаз" Витебского района (52,2 ц/га).

Лучший результат на уборочной по-прежнему показывает тандем механизаторов в составе Леонида Алексеенко и Сергея Колбасова, работающий на полях Лепельского района. Их намолот превысил 3 тыс. т зерна. Примерно столько же на счету экипажа из Оршанского района. Свыше 2 тыс. т зерна в области уже намолотили девять экипажей, планку в 1 тыс. т преодолели 123 команды механизаторов.

Активными темпами продолжается в области уборка льна. Вытереблено 10,9 тыс. га, или 83% площадей. Запрессовано 980 га, заготовлено 2 тыс. т льнотресты. Завершают теребление льна Дубровенский и Лиозненский льнозаводы. Справиться с этим этапом работ они планируют в течение двух дней.-0-