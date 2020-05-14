Аграрии Витебской области завершили сев яровых зерновых и зернобобовых

14 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Хозяйства Витебской области завершили сев яровых зерновых и зернобобовых. Их площадь составила в регионе 194 тыс. га, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Егоров.

Сейчас аграрии активно ведут сев кукурузы, под которую в области в этом году отведено 120 тыс. га. Работы идут с опережением показателя 2019 года, хотя площадь под эту культуру увеличилась на 10 тыс. га. Расширение связано с планами получения кукурузы на зерно. Всего на утро 14 мая посеяно 80 тыс. га. "С этим пластом работ по согласованию с Минсельхозпродом мы планируем полностью справиться к 25 мая. Такой срок обусловлен вводом в севооборот площадей, ранее занятых озимыми крестоцветными и полосными посевами с рожью, чтобы исключить пустование этих земель", - отметил Сергей Егоров.

Темпы работ тружеников села обусловлены погодными условиями. Так, некоторое время назад, когда держались погожие дни, засевали 7-8 тыс. га ежедневно. Сейчас из-за периодических дождей этот показатель снизился до 3,5-4 тыс.

Среди других важных весенних забот аграриев руководитель ведомства назвал внесение органики на поля, вспашку почвы, посадку овощей открытого грунта, проса и гречихи. Последняя займет в этом году 350 га. Ее традиционным севом в основном занимаются хозяйства южных районов, в которых под данную культуру отводится порядка 20-30 га.-0-