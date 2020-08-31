31 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аграрии восьми районов Гомельской области завершили сев озимого рапса, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Андруш, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время завершается сев крестоцветных культур. Всего посеяно 47 тыс. га - 60% от плана. Озимого рапса посеяли на 75% запланированных площадей. Сев озимого рапса уже завершили в восьми районах. Еще два близки к финишу - Октябрьский и Гомельский", - сказал Сергей Андруш.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что необходимо приступать и к севу озимых зерновых. "Активизируйте работу по севу", - поставил задачу перед руководителями районов и комитета по сельскому хозяйству и продовольствию губернатор.

По информации Сергей Андруша, в области предстоит посеять более 250 тыс. га озимых зерновых. На совещании обсудили подготовку почвообрабатывающей, посевной техники. Например, готовность тракторов составляет 87%, в том числе энергонасыщенных - 78%, плугов для вспашки - более 80%, дисковых борон и дискаторов - 77%, комбинированных почвообрабатывающих агрегатов - свыше 80%, зерновых сеялок - 90%. Как было отмечено, в этом году в сельскохозяйственные организации планируется приобрести еще 20 зерновых сеялок.

В числе актуальных для аграриев вопросов Сергей Андруш назвал освобождение полей от соломы для подготовки почвы под озимый сев. В среднем по области убрано валков соломы с 55% площадей. По его словам, активизировать эту работу нужно в восьми районах.

Заместитель председателя комитета обратил внимание и на выработку на один пресс. "В четырех районах она ниже 10 га в сутки. Если ежедневно задействовать все исправные пресс-подборщики (более 500 единиц), при существующей норме выработки 13 га на единицу каждый день можно запрессовывать до 7 тыс. га ", - сказал он.-0-