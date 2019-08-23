Аграриям Витебской и Могилевской областей нужно развивать бахчеводство - Гракун

23 августа, Дрогичинский район /Корр. БЕЛТА/. Хозяйствам Витебской и Могилевской областей необходимо развивать бехчеводство. Об этом заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.

"В условиях изменения климата сельскохозяйственные организации республики ищут новые культуры, сорта, которые могут приносить дополнительный доход. Одно из направлений - выращивание бахчевых. Оно у нас только набирает ход, с каждым годом получаем урожайность выше, увеличивается и валовой объем. В текущем году планируем получить не менее 450 т арбузов во всех областях. Наиболее массово выращивают арбузы в Брестской, Минской, Гродненской и Гомельской областях. Северные регионы - Витебская и Могилевская области - немного отстают, им необходимо активнее заниматься выращиванием этой культуры", - считает Владимир Гракун.

В частности, в Брестской области первопроходцами в выращивании арбузов стали Малоритский и Кобринский районы. В этом году к ним присоединился Дрогичинский район. В ОАО "Радостовский" под бахчевые выделили 6 га, урожай получают достойный - 25 т с гектара. "Брестским облисполкомом разработана программа по развитию производства нетрадиционных культур, в том числе бахчевых. Перспектива выращивания арбузов есть, нужно этим заниматься не только крупным сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам, но и выращивать на личных подворьях. Это выгодное дело", - подчеркнул первый заместитель председателя Брестского облисполкома Велерий Ребковец.

Белорусские аграрии используют семена российской, узбекской, таджикской селекции. Урожай получают не хуже южных коллег, отечественные арбузы на прилавках магазинов не залеживаются. "По вкусу наша ягода не уступает привозной. Важно, что содержание нитратов в ней намного ниже, - добавил замминистра. - Хотелось бы, чтобы белорусская ягода была доступной, продавалась в каждом магазине. Делается все, чтобы Белкоопсоюз и другие заготовительные организации закупали бахчевые для реализации в торговых сетях".

Заместитель министра обратил внимание, что в Беларуси выращивают все больше теплолюбивых культур. Например, республика полностью обеспечивает себя луком, увеличиваются посевные площади спаржевой фасоли, сахарной кукурузы, становится больше ягодных плантаций, в том числе голубики. Закладываются виноградники, абрикосовые, персиковые, ореховые сады.-0-