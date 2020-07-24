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24 июля 2020, 17:49

Аграрные традиции как фундамент успеха

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Люди на работе!
Здесь знают цену земли

Сельскохозяйственный производственный кооператив "Федорский" - один из самых крупных и эффективных в регионе. Здесь производят одну пятую общерайонного вала зерна, одну шестую объема молока и более трети - мяса.

С 1985 года сельхозпредприятием в Федорах руководит Григорий Демко. За высокие профессиональные заслуги накануне Дня Независимости председатель СПК получил из рук главы государства орден Отечества II степени.

Животноводство - основная специализация СПК. Собственно, с этой целью он и создавался 35 лет назад на мелиорированных полесских землях. Основой хозяйства был и остается животноводческий комплекс по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота.

Шведский стол для КРС

"Изначально наш комплекс был рассчитан на 6 тыс. голов. Когда в 2008 году "Федорский" посещал Президент, он похвалил нас за успехи и поручил построить еще два животноводческих помещения. Менее чем через полгода это поручение было выполнено, а спустя какое-то время было возведено и третье здание. Сейчас в 15 помещениях комплекса содержится почти 8 тыс. голов", - рассказывает главный экономист СПК Елена Гаврильчик.

Старые здания уступали новым помещениям и по форме, и по содержанию. И в СПК взялись за реконструкцию комплекса, которая длилась без малого четыре года. Почему так долго? Потому что в "Федорском" все делают своими силами, за собственные средства. "Почти все переделали, остались только стены: заменили крышу, покрасили фасады, убрали окна - вместо них установили шторы и стеклопакеты. Изменили систему вентиляции и кормления животных: раньше корм подавался по транспортеру, сейчас организованы кормовые столы - наподобие шведского стола для животных", - продолжает экскурсию Елена Гаврильчик.

Улучшенные условия содержания и кормления не замедлили сказаться на привесах. "Федорский" входит в топ-10 животноводческих комплексов страны и в тройку лучших в Брестской области. За шесть месяцев текущего года среднесуточный привес по комплексу составил 963 грамма, в том числе на откорме - 1024 грамма. Вес полуторагодовалого бычка - более полутонны. В прошлом году хозяйство реализовало перерабатывающим предприятиям свыше 5,5 тыс. тонн крупного рогатого скота - не всякий район может похвастаться таким показателем.

От продажи КРС хозяйство имеет 53% выручки, 44% дохода обеспечивает производство молока. Его рентабельность составляет более 50%. Поэтому молочному скотоводству в "Федорском" уделяют все больше внимания. За последние десять лет здесь построили три молочно-товарные фермы. Кроме того, реконструировали старую - под беспривязное содержание коров, с доильным залом. Сейчас в СПК четыре современные МТФ, на которых содержится 2590 голов. В этом году планируют выйти на удой 8 тыс. килограммов молока от коровы.

"Стараемся обходиться собственными кормами: и травяные, и концентраты не покупаем - только свои. Закупаем лишь премиксы, добавки. Пять лет назад построили комбикормовый завод. Именно за счет собственных кормов себестоимость продукции у нас получается ниже, чем у других", - отмечает главный экономист.

Инвестиции в развитие

Комбикормовый завод возвели рядом с комплексом. Там же в прошлом году появились и три современных зерно-хранилища. Сейчас по соседству идет строительство трех новых сенажных траншей. На инвестициях в развитие материальной базы, культуру производства, создание достойных условий труда для работников здесь не экономят, хотя счет деньгам ведут. Так, за прошлый год в строительство и ремонты производственных помещений, закупку новой техники в "Федорском" инвестировали Br7,7 млн. За январь-май текущего года - Br4,4 млн.

Мехдвор - лицо любого сельскохозяйственного предприятия. В Федорах оно - на загляденье. Его ремонт - с реконструкцией зданий, благоустройством территории - длился несколько лет. Вложили более Br 2млн. Результат этих усилий виден даже невооруженным глазом. "Гараж отличный сделали! А был когда-то песок, невозможно было проехать", - вспоминает тракторист-машинист Михаил Пацукевич.

В СПК он работает 35 лет. Начинал водителем. Затем ответственному и трудолюбивому работнику стали доверять и другую технику. Последний десяток лет он за рулем мощных "Джон Диров". Как победитель соревнования неоднократно участвовал в областных и республиканских "Дажынках". "В принципе, мне все нравится делать - и пахать, и сеять, и хлеб убирать. Люблю сельский труд. Вот посевная закончилась, сейчас разные работы выполняю, а там - на комбайн пересяду", - делится планами Михаил.

Социальная ответственность

В "Федорском" средства вкладывают не только в производство. Как социально ответственное предприятие СПК старается создать максимум условий для достойной жизни сельчан. Ежегодно здесь возводят один-два дома усадебного типа. Из них в агрогородке уже вырос целый район. Новое жилье, как правило, предоставляют молодым специалистам. Так, в прошлом году новоселье с семьей справил главный агроном СПК. В этом году также кто-то может получить ключи от двух новых комфортных домиков.

На балансе хозяйства еще общежитие, гостиница, две бани. "Оказываем помощь школам - двум базовым, в Колодном и Радчицке, и нашей, Федорской средней. Каждый год выделяем деньги на ремонт, подготовку к новому учебному году. Отремонтировали здание врачебной амбулатории, а в этом году подарили им машину скорой медицинской помощи", - перечисляет главный экономист.

В списке добрых дел и строительство православного храма, чьи позолоченные купола притягивают внимание всякого, кто проезжает агрогородок дорогой Пинск - Столин. Много лет жители Федор мечтали о своей церкви. Рассказывают, когда архиепископу Пинскому и Лунинецкому Стефанию показали проект, он засомневался, что сельчане его осилят. Но они оказались упрямы: всем миром собирали средства на строительство храма, члены сельхозкооператива ежемесячно делали отчисления из своей зарплаты. И все же львиная доля затраченных средств - это спонсорская помощь СПК. Причем хозяйство помогало не только деньгами - выделяло технику, стройматериалы. "Это же все для наших людей, - поясняет главный экономист хозяйства. - Пять лет строили церковь. Теперь нам все завидуют: она же - красавица, в стране такой нет".

Светлана ВЕЧОРКО

Фото Вадима ЯКУБЁНКА

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Брестская область производство сельское хозяйство
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