Аграрный сектор может стать локомотивом экономики Беларуси в этом году - Субботин

30 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Локомотивом экономики Беларуси в этом году может стать аграрный сектор. Такое мнение высказал сегодня на заседании Брестского облисполкома заместитель премьер-министра Александр Субботин, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание облисполкома было посвящено актуальным вопросам сельского хозяйства - заготовке травяных кормов и готовности сельхозпредприятий к уборке урожая, итогам работы животноводства за пять месяцев и задачам по наращиванию производства мясо-молочной продукции. Перед обсуждением Александр Субботин вручил председателю облисполкома Анатолию Лису благодарность Президента и сертификат на Br540 тыс. труженикам агропромышленного комплекса области за значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли и достижение высоких производственных показателей. Награды также получили передовики сельхозпроизводства области.

Александр Субботин пожелал брестским аграриям оставаться на этой вершине и дальше, подавая пример другим. "Брестский регион всегда был особым, и люди особые - всегда у них все спорилось, в том числе и в аграрной отрасли. Я надеюсь, что в этом году именно село будет одним из локомотивов, который вытянет нашу экономику, несмотря на вирус, падение цен на нефть и другие проблемы", - отметил вице-премьер.

На заседании отмечалась положительная динамика развития молочного скотоводства - основной отрасли животноводства Брестской области. Анатолий Лис заметил, что регион первым в республике достиг надоя в 6 тыс. кг молока на корову, при этом постоянно увеличивая поголовье. На сегодня в общественном секторе дойное стадо составляет 285 тыс. голов. Итоги работы за январь - май демонстрируют поступательное движение отрасли: рост производства молока составил почти 7,5%, удой на корову - около 3 тыс. кг, товарность молока выросла до 91,5%.

Первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Буткевич отметил, что рост производства молока обеспечен во всех районах области. "Выскажу мнение, что положительная динамика развития молочного скотоводства в последние годы свидетельствует о правильно выбранной в регионе стратегии и ее высокой эффективности. Почти все складывается для того, чтобы выйти в текущем году по удою молока на корову в 6,5 тыс. кг", - сказал он. Также область выполняет задачу по наращиванию производства мяса всех видов: за январь - май всего его произведено 130 тыс. т - на 7 тыс. т больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.-0-