Агрегаты слабой азотной кислоты цеха на "Гродно Азоте" готовятся к пуску после остановки

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3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агрегаты слабой азотной кислоты цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси (АКиКАС) готовятся к пуску после остановки, сообщили БЕЛТА в ОАО "Гродно Азот".
"В связи с нарушением в схеме электроснабжения (насоса питательной воды) произошла остановка двух агрегатов слабой азотной кислоты цеха АКиКАС. После устранения неисправности агрегаты готовятся к пуску. Повреждения технологического оборудования агрегатов во время остановки, выбросов окислов азота и проливов кислоты не зафиксировано", - рассказали на предприятии.
На территории цеха и санитарно-защитной зоне предприятия по результатам мониторинга воздушной среды превышений установленных нормативов не выявлено.-0-