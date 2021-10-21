Агроэкоусадьбы Могилевской области в день открытых дверей предложат экскурсии, дегустации и рыбалку

21 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Агроэкоусадьбы Могилевской области присоединятся к республиканской акции "День открытых дверей". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Могилевского облисполкома.

Участниками станут около 15 агроэкоусадеб из Могилевского, Бобруйского, Быховского, Дрибинского, Осиповичского и Чериковского районов. Для гостей подготовят экскурсии, мастер-классы, дегустации традиционных белорусских и рыбных блюд, организуют рыбалки и угостят травяными чаями с медом собственного производства.

Так, например, в агроусадьбе "Рыбацкое подворье" в деревне Полуи Дрибинского района посетителей ждут с 12.00 до 17.00. Для них проведут экскурсию по территории, угостят блюдами собственного изготовления. Кроме того, можно будет прокатиться на моторной лодке и порыбачить. В "Сядзiбе Шапавалы" в деревне Покутьи гостей познакомят с традициями шаповальства, проведут экскурсию по пасеке, где расскажут о пчеловодстве. После этого всех участников угостят ароматным чаем.

В агроусадьбе "Серая Шейка" в Могилевском районе пройдет мастер-класс по изготовлению оберегов. Здесь можно познакомиться с обитателями домашнего зоопарка. В агроусадьбе "Бермудский треугольник" в деревне Смык Осиповичского района можно будет увидеть плавучий дом и попробовать уху по фирменному рецепту.

Акция пройдет по всей республике 23 октября. С полным списком агроэкоусадеб - участников акции можно ознакомиться на официальном портале Национального агентства по туризму.

Всего на территории Могилевской области работают более 240 различных агроэкоусадеб.-0-