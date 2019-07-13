Агрогородок в Полоцком районе на один день превратится в молочную столицу

13 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Агрогородок Новые Горяны превратится сегодня на один день в молочную столицу Полоцкого района: здесь пройдет бренд-шоу Milk-Land-2019, сообщили БЕЛТА в Полоцком райисполкоме.

Масштабное мероприятие начнется с чествования лучших сельскохозяйственных организаций и доярок Полоцкого района. Гостей бренд-шоу будут встречать радушные подворья всех сельских советов, на которых участники представят различные кулинарные шедевры, базовым продуктом при приготовлении которых стало молоко. На главной сценической площадке перед собравшимися выступят команды сельхозорганизаций с творческими визитками-презентациями своих предприятий. Кульминацией бренд-шоу станет церемония торжественной коронации "Молочного короля".

На протяжении всего праздника будут проходить выступления лучших творческих коллективов района, работать различные тематические площадки (Полоцкого молочного комбината, интерактивно-познавательная "Молочная акварель", спортивно-развлекательная "Молоко - напиток чемпионов" и др.).

Организатор мероприятия - Полоцкий райисполком.-0-