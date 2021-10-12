12 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Агропредприятия Гомельского района предложат работу на электронной ярмарке вакансий 13 октября, сообщили БЕЛТА организаторы.

Заочные собеседования пройдут c 10.00 до 12.00 на площадке e-vacancy.by. Соискатели смогут ознакомиться с вакансиями, условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Участниками ярмарки станут ОАО "Совхоз-комбинат "Сож" и государственное предприятие "Брилево". Всего соискателям будет предложена 41 вакансия.

Как уточнили в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского райисполкома, эта электронная услуга предлагается всем жителям Гомельского района и Гомеля, а также значительно сокращает период поиска работы.-0-