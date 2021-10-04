Агроусадьбы Борисовского района проведут 23 октября день открытых дверей

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В агроусадьбах Борисовского района 23 октября пройдет день открытых дверей, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела спорта и туризма Борисовского райисполкома Александр Крякушин.

"Путешествия по Беларуси стали как никогда популярными, многие люди интересуются агротуризмом. По всей стране наблюдается рост посещаемости подобных мест. Решили провести в агроусадьбах Борисовского района день открытых дверей, чтобы познакомить желающих из любого населенного пункта с этими местами, каждое из которых имеет свою уникальную историю и концепцию", - рассказал Александр Крякушин.

В акции примут участие 5 подворий. В агроусадьбе "Бивак" организуют обзорную экскурсию, расскажут о событиях 1812 года и покатают на лошадях, в месте "Тихая гавань" проведут презентацию и ознакомительную программу по устройству плотов и сплавов на них, а в агроусадьбе "Светлая" устроят фотосессию. Экскурсию по ботаническому саду проведут в агроусадьбе "Гаранская", где гостям расскажут о простых и необычных растениях, познакомят с ландшафтом местности. Тур по музею денег и костюмов организуют в агроусадьбе "Буслiны маёнтак".

День открытых дверей в белорусских агроусадьбах впервые прошел в 2012 году. Мероприятие привлекает много туристов и организуется при поддержке Министерства спорта и туризма, БОО "Отдых в деревне" и хозяев агроусадеб.-0-