Аисты, паровоз и шары с логотипом Европейских игр - какие световые фигуры украсят Минск в 2019 году

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2019 году планируется установить 12 объемных световых фигур, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы главный инженер предприятия "Мингорсвет" Александр Воробцов, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, возле Дворца культуры железнодорожников появится паровоз, возле Дома культуры камвольного комбината - композиция "Аисты", на Логойском тракте в районе ул. Олешева - пожарная машина. Кроме того, в различных районах города разместят светящиеся шары с логотипом II Европейских игр.

"Шары предполагается установить на основных магистралях на въезде в Минск (пять направлений), в местах массового пребывания гостей столицы - на железнодорожном вокзале, у стадиона "Динамо", - отметил Александр Воробцов.

Также предприятие намерено развивать иллюминационное освещение по ул. Кабушкина, Притыцкого, Я. Коласа, пр. Партизанскому, Дзержинского, ул. Ульяновской, в сквере по ул. Комсомольской, на Привокзальной площади.

Первые световые фигуры в городе начали устанавливать несколько лет назад. Праздничное настроение в столице Беларуси создают светящиеся 3D-мяч у минского Дома футбола и книга у Национальной библиотеки (это самые большие композиции: диаметр шара - 11 м, высота и ширина книги - 8,5 м и 12 м), арфа у Белгосфилармонии, трактор на Партизанском проспекте, подарок в районе ГУМа, шайба возле "Минск-Арены", клоун у Белгосцирка, фигура светящегося зубра по проспекту Дзержинского, композиция "Лоси" по улице Притыцкого, лошадь с каретой, световая арка и галерея образов дам и джентльменов у городской ратуши, световая композиция в виде старинных листов рукописи с пером на площади Якуба Коласа, светящийся МАЗ около станции метро "Автозаводская", шары с логотипом II Европейских игр.-0-