Академия танца Бориса Эйфмана проведет выездные просмотры талантливых детей в Минске

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия танца Бориса Эйфмана из Санкт-Петербурга второй раз приезжает в Беларусь в поисках юных талантов, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Все дети, успешно прошедшие просмотр, получают рекомендации на вступительные экзамены или приглашение на недельную бесплатную стажировку в академии с возможностью продолжить обучение в уже сформированных классах. После предыдущего выезда педагогов академии в Минск уже пять юных белорусов успешно учатся в Санкт-Петербурге.

По окончании балетного училища выдается диплом о среднем профессиональном образовании "Артист балета, преподаватель". Помимо основной программы классического танца, воспитанники осваивают техники современной хореографии. Весь комплекс специальных дисциплин позволяет подготовить универсальных артистов балета XXI века, востребованных в труппах ведущих российских и зарубежных театров. Особое внимание уделяется сценической практике: учащиеся академии заняты в трех постановках Театра балета Бориса Эйфмана и 10 постановках Мариинского театра.

Просмотры академии пройдут во время хореографического конкурса "Славянские самоцветы", на них приглашаются все желающие 6-12 лет.

Просмотры состоятся 23-24 марта во Дворце культуры Минского автомобильного завода. Запись проводится на сайте академии.-0-