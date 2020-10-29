Академия танца Эйфмана проведет просмотр талантливых детей в Минске

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия танца Бориса Эйфмана из Санкт-Петербурга приедет в Беларусь в поисках юных талантов, сообщили БЕЛТА организаторы.

Академия танца Бориса Эйфмана - единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с семи лет. Его учащиеся выступают на сцене Мариинского, Михайловского и Александринского театров Санкт-Петербурга. Профессиональное мастерство воспитанников также видели зрители Китая, Австрии и Латвии.

Ребята, которые успешно пройдут просмотр, получат возможность поступить в училище и получить общее образование и профессиональную хореографическую подготовку по инновационной системе. Уникальность обучения заключается в интеграции традиций преподавания классического балетного искусства и концепции современной мировой хореографии. Весь комплекс специальных дисциплин позволяет подготовить универсальных артистов балета XXI века, востребованных в труппах ведущих российских и зарубежных театров. Особое внимание уделяется сценической практике.

По окончании балетного училища выдается диплом о среднем профессиональном образовании "Артист балета, преподаватель". После предыдущего выезда педагогов академии в Минск уже семь юных белорусов успешно учатся в Санкт-Петербурге.

Просмотры академии состоятся во время хореографического конкурса "Славянские самоцветы", на них приглашаются все желающие 6-11 лет. Просмотры пройдут 30 октября в 15.00 и 31 октября в 19.30 во Дворце культуры Минского автомобильного завода.-0-