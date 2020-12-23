Академия управления приняла участие в республиканской акции "Наши дети"

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционно Академия управления при Президенте приняла участие в акции "Наши дети" и поздравила с новогодними праздниками воспитанников Бытенского детского дома и Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Молодечно, сообщили БЕЛТА в пресс-центре вуза.

"На протяжении 25 лет в Беларуси сохраняется славная и добрая традиция проведения таких мероприятий. Для нас важно, чтобы каждый ребенок был окружен теплотой и заботой в канун волшебных новогодних праздников. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране, воспитанники подшефных организаций не останутся без внимания", ­ сказал ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович.

Представителям администрации детского дома и Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации были вручены подарочные сертификаты.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-