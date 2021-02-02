Академия управления реконструирует общежитие для слушателей по ул.К.Маркса

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплексная реконструкция общежития №1 для слушателей Академии управления при Президенте и здания гаража по ул. К.Маркса, 22В запланирована в Минске. Уведомление о проведении общественного обсуждения архитектурно-планировочной концепции объекта опубликовано на сайте администрации Ленинского района столицы, сообщает БЕЛТА.

"Резкая нехватка учебных площадей ограничивает возможности учреждения образования. Раздробленность расположения корпусов создает сложности для слушателей. Целью проводимой комплексной реконструкции является ликвидация существующих проблем организации работы учреждения образования как целостной структуры и увеличение объемов высококвалифицированной подготовки", - отмечено в обосновании к проекту.

Предусматривается также замена ограждения территории на новое металлическое решетчатое ограждение по трассе существующего; комплексное благоустройство территории с организованной сетью пешеходных связей (с учетом требований по безбарьерному передвижению). В связи со стесненными условиями проектом предусмотрены парковки на 8 машино-мест (в том числе 2 - для автомобилей инвалидов), а также 3 места в составе гараж-стоянки учебного корпуса.

Общественное обсуждение по проекту состоится в период с 1 по 25 февраля включительно в форме информирования и анализа общественного мнения. Ознакомиться с ним можно по 15 февраля на цокольном этаже здания администрации Ленинского района, а также на официальном сайте администрации района в разделе "Общественные обсуждения". Презентация проекта состоится 3 февраля в 17.30 по адресу ул. К.Маркса, 22А (фойе общежития №1).

Организатор общественного обсуждения - администрация Ленинского района Минска, заказчик - Академия управления при Президенте Республики Беларусь.-0-