Актеры и сотрудники Купаловского театра возложили цветы к памятнику минским подпольщикам

8 мая, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Актеры и сотрудники Национального академического театра имени Янки Купалы во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого" возложили цветы к памятнику минским подпольщикам в Александровском сквере, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Например, дед и дядя моего мужа ушли на фронт и не вернулись. Его отец был совсем молодым, когда началась война. Он попал в плен и пытался несколько раз сбежать, но ничего не получалось. Мой дед был партизаном и погиб. Второй мой дедушка возглавлял фронтовую бригаду на Калининском фронте. Даже в самое тяжелое время они поднимали дух солдатов и офицеров, выступая в госпиталях, - рассказала народная артистка Беларуси Зоя Белохвостик. - Приятно, что сегодня мои студенты тоже интересуются историей войны и Победы. Поэтому я им рассказываю о подвигах своих дедов".

Зоя Белохвостик

Война затронула и семью генерального директора Купаловского театра Павла Латушко. "Мой дед был подпольщиком. Нам необходимо помнить и чтить подвиги героев-освободителей. Возлагая цветы к памятникам и обелискам, мы отдаем дань памяти тем, кто сражался за нашу свободу", - сказал он.

Заместитель директора Национального академического театра им. Я. Купалы Михаил Маев и Алеся Куликовская

"День Победы - это память, - добавила актриса театра заслуженная артистка Беларуси Валентина Гарцуева. - Мы помним и благодарны людям, которые подарили нам мирное небо".-0-

Фото Рамиля Насибулина