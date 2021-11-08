Активисты БРСМ и Национальной школы красоты высадили сад единства в Минске

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня активисты и участники проектов Белорусского республиканского союза молодежи, модели и ученики Национальной школы красоты высадили в столичном парке на проспекте Рокоссовского саженцы молодых дубов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Экологическая акция прошла под слоганом "Сады единства". 3 ноября руководство БРСМ и Национальной школы красоты подписали соглашение о сотрудничестве и договорились развивать вместе новые гражданско-патриотические, волонтерские и экологические проекты. Таким образом закладка дубовой рощи - первый шаг в реализации совместных задумок.

"Достаточно символично, что БРСМ вместе с Национальной школой красоты высадили сад единства - более 25 дубов. Это символ молодости, преемственности. Дерево всегда отождествляется у нас с развитием. Искренне рад, что вместе с нами наши красавицы, представители Вооруженных Сил, Министерства культуры, наши ветераны. В Год народного единства очень символично, что мы вместе работаем над созиданием и процветанием нашей страны", - рассказал первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов.

Молодежь украсила каждый саженец красно-зеленой ленточкой - частицей Государственного флага Беларуси и символом патриотического проекта БРСМ "Роднае-народнае", а на месте закладки рощи установлена табличка "Сады единства".

Первый секретарь ЦК БРСМ добавил, что впереди у БРСМ и Национальной школы красоты много планов и задумок. "Мы уже обсудили концепцию нашего взаимодействия. Помимо сегодняшнего экологического мероприятия очень важна благотворительная составляющая. Грядет Новый год и особое внимание мы уделим детям, особенно тем, кто по разным причинам остался без попечения родителей, но о которых заботится государство и с которыми должны быть на связи молодые люди. Также это духовное воспитание молодежи. Не менее важна спортивная составляющая", - отметил он.

Для участников трудового почина были подготовлены творческие сюрпризы и даже солдатская каша из полевой кухни с чаем. По традиции мероприятие завершилось общим фотографированием.-0-