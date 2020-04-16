Активисты БРСМ отправят медикам более 200 открыток от жителей Минска

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более двух сотен открыток отправят в учреждения здравоохранения 17 апреля активисты Белорусского республиканского союза молодежи со словами благодарности и поддержки медикам от жителей Минска, сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете БРСМ.

В это раз открытки подготовили школьники, учащиеся колледжей, студенты высших учреждений образования, работающая молодежь Партизанского и Советского районов Минска.

Марафон, организаторами которого выступили Белорусский республиканский союз молодежи и "Белпочта", направлен на то, чтобы каждый желающий житель страны мог выразить благодарность медицинским работникам за их самоотверженный труд. Для этого нужно подписать открытку и указать на ней хештег #спасибомедикам. А сотрудники "Белпочты" бесплатно доставят ее в отмеченное учреждение здравоохранения.-0-