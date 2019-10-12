Активисты БРСМ провели трудовую акцию в усадьбе "Белая дача" в Минске

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты БРСМ и жители Октябрьского района Минска провели сегодня совместную трудовую акцию на территории усадьбы "Белая дача", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском городском комитете БРСМ.

Участие в акции приняли около 80 человек. "В центре внимания дружной трудовой команды сегодня была парковая зона одного из немногих сохранившихся памятников архитектуры XIX века на территории микрорайона Курасовщина, а также пешеходная часть улицы Казинца", - рассказали в комитете. Взявшись за дело, молодежь и жители района очистили эти территории от опавшей листвы и мусора, подмели дорожки.

Центральным событием молодежной инициативы стала посадка деревьев: 20 новых саженцев пополнили аллею семейных деревьев, которая была заложена в районе 20 апреля этого года.

По словам первого секретаря Минского городского комитета БРСМ Сергея Клишевича, молодежь не могла не принять участие в месячнике по наведению порядка.-0-

Фото БРСМ