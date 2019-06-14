Активисты БРСМ разрисовали контейнеры для сбора бытовых отходов в Минске

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты БРСМ создали авторские рисунки по мотивам родной природы на десяти контейнерах для сбора бытовых отходов в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городском комитете общественной организации.

На площадке на перекрестке ул. Смоленской и ул. Ленина сегодня собрались около 20 студентов БГТУ. Ребята завершили контур рисунков и покрыли контейнеры лаком.

По словам 2-курсника Сергея Акракова, дизайн продумывался примерно два месяца, потом еще около двух недель ушло на то, чтобы перенести изображение на контейнер. "Мне очень приятно, что наша работа украсит город. Надеюсь, жителям и гостям столицы понравится наше творчество", - сказал он.

В дальнейшем необычные контейнеры для сбора мусора установят в местах проведения соревнований II Европейских игр в Минске.

Инициатива реализована в рамках проекта по благоустройству и озеленению территорий жилых дворов столицы "Мой родны кут", который осуществляется с 2018 года Минским городским комитетом БРСМ совместно с Мингорисполкомом, ПКУП "Минскзеленстрой" и ГО "Минское городское жилищное хозяйство". По словам первого секретаря Минского городского комитета БРСМ Сергея Клишевича, проект набирает обороты: в этом году ребята приходят с уже готовыми идеями по улучшению внешнего облика столицы. "Украшение контейнеров - это от начала и до конца инициатива самих молодых людей, которую мы общими усилиями воплотили в жизнь. В будущем такие креативные объекты будут появляться в каждом районе Минска", - заключил он.-0-

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Фото БРСМ