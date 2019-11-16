Активизации предпринимательской инициативы посвящен форум в Полоцке

16 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Активизации предпринимательской инициативы посвящен форум "Все для бизнеса" в Полоцке, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор инкубатора малого предпринимательства "Закон и Порядок" Михаил Кейзеров.

Экономическое мероприятие, направленное на повышение эффективности бизнеса и активности людей в области организации собственного дела, состоится 21 ноября во время Всемирной недели предпринимательства. В течение дня на площадке форума будут работать несколько секций, также пройдет первая в городе выставка франшиз. Отличительной особенностью мероприятия станет практическая направленность. Участники получат возможность познакомиться с широким кругом компаний, которые помогут начать новый бизнес, развить действующий или просто расширить знания о возможностях поддержки предпринимательства. Лучшие практики бизнеса поделятся опытом работы и представят подходы к организации и развитию своего бизнеса.

Гостям будет предоставлена возможность получить бесплатную консультацию от лучших юристов в области хозяйственного, корпоративного и трудового права, ознакомиться с рынком коммерческой недвижимости и условиями ее предоставления, а также узнать о программах финансирования и условиях обслуживания банков и лизинговых компаний Витебского региона, получить индивидуальную консультацию от сотрудников этих организаций.

Организаторами форума выступают Полоцкий райисполком, городские бизнес-инкубатор и Центр поддержки предпринимательства, инкубатор малого предпринимательства "Закон и Порядок", ассоциации франчайзеров и франчайзи "Белфранчайзинг".-0-