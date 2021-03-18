Активные полевые работы начались в Брестской области

18 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сельхозорганизации Брестской области активно ведут полевые работы и готовятся к яровому севу, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

"Пробные выходы в поле уже состоялись. Заодно хозяйства опробовали технику и оценили состояние почвы. На следующей неделе планируем начать массовый сев яровых. Погодные условия в этом году повлияли на темпы полевых работ - мы значительно отстаем по срокам по сравнению с прошлогодними. Сейчас принимаем все меры, чтобы провести сев в оптимальные агротехнические сроки", - отметил зампредседателя облсельхозпрода.

Нынешней весной аграриям региона предстоит засеять яровыми культурами 393,3 тыс. га, в том числе ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми - 109,1 тыс. га. Как правило, первыми в землю кладут семена овса и ячменя, за ними следуют пшеница и тритикале.

Сейчас в хозяйствах идет активный сев и подкормка многолетних трав. Засеяно 4,2 тыс. га, что составляет 8% от плана. Калийные удобрения внесены почти на половине всех площадей лугопастбищных угодий. Одновременно с этим вносятся органические и минеральные удобрения под яровой сев. План по органике выполнен на 41% (внесено 4 млн т). Калийными удобрениями обогащена почва на большей половине площадей ярового сева.-0-