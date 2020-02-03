Акцент на экономику и строительство жилья - Лис представил нового главу Московского района Бреста

3 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сегодня представил хозяйственному активу Московского района Бреста нового главу администрации Андрея Филановича, передает корреспондент БЕЛТА.

Прежде всего Анатолий Лис нацелил нового главу районной администрации на решение проблемных вопросов в реальном секторе экономики. "Удельный вес Московского района в объемах промышленного производства Брестской области составляет 17,4%, города - 35,7%. Это немало. К сожалению, в предыдущие годы не удалось кардинально переломить ситуацию в сторону улучшения на проблемных предприятиях, таких как электроламповый и электромеханический заводы, фабрика сувениров "Славянка", "Ковры Бреста", "Цветотрон". На каждом из них можно изменить положение дел. Необходимо совместно выработать решение, в каком направлении предприятиям двигаться дальше", - отметил председатель облисполкома.

Также губернатор обратил внимание на строительство жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий. В частности, в Московском районе на таком учете состоят более 12 тыс. многодетных семей. "По указу №240 нет проблем с финансированием, осваивайте выделенные деньги. На строительство жилья можно использовать семейный капитал. Этими вопросами нужно серьезно заниматься", - сказал Анатолий Лис. Он добавил, что наравне со строительством необходимо уделять внимание капитальному ремонту жилого фонда и социальных объектов.

В Московском районе активно ведется строительство. Там проживает большая часть населения областного центра, соответственно актуально возведение социальной инфраструктуры. За последнее время в районе открылись три новых учреждения образования - детский сад, школа-сад и средняя школа. В этом году планируется приступить к строительству многоквартирного жилого дома, на первом этаже которого будет размещен детский сад. "Также Министерство обороны передало в собственность города помещения на первом этаже общежития в Южном. Будем вести работу по их переоборудованию под детсад. В заречной части Бреста начато строительство многопрофильного медицинского центра. Взрослая поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену, детская - на 600", - проанонсировал строительство новых соцобъектов Андрей Филанович.

Ранее Андрей Филанович занимал должность заместителя председателя Брестского горисполкома. На посту главы администрации Московского района он сменил Вячеслава Дашкевича, который продолжит карьеру в Федерации профсоюзов Беларуси.-0-