Акцент на промышленности и сельском хозяйстве: в Добруше назвали перспективы развития района на год

5 января, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Перспективы и основные ориентиры социально-экономического развития Добрушского района в 2022 году обсуждают сегодня на совещании в райцентре, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко обратил внимание, что в регионе работают крупные сельскохозяйственные, промышленные предприятия, развита транспортная инфраструктура. Однако по рейтингу правительства район имеет низкий уровень социально-экономического развития. "При этом предпосылок для значительного улучшения ситуации предостаточно", - убежден губернатор.

По его мнению, серьезные перспективы открыл ввод в прошлом году завода мелованного и немелованного картона. "Ввод в эксплуатацию этого предприятия позволил уже на начальном этапе достичь положительных финансовых показателей, а к концу 2022 года просчитывается увеличение объема производства в 4 раза. Кроме того, численность работающих здесь увеличилась на 225 человек. А это значит, что более 200 добрушских семей улучшили свое благосостояние", - сказал Иван Крупко.

В районе есть стабильные сельскохозяйственные организации, потенциал которых позволяет использовать их как территории накопления и передачи опыта менее успешным коллегам, заметил руководитель области.

Он положительно оценил и работу по улучшение качества жизни местных жителей: "За два последних года значительно укрепилась материально-техническая база районной больницы. После проведения ремонта в физиотерапевтическом отделении установлены самые современные аппараты для восстановления после тяжелых травм опорно-двигательной системы, органов дыхания и кровообращения. Приятно удивил и тот факт, что за спонсорские средства предприятий и организаций области сделан ремонт в терапевтическом отделении".

Настоящим подарком для местных жителей губернатор назвал открытие районного Дворца культуры. "Уверен, что уже в этом году и сам дворец, и благоустроенные улицы и площади города соберут многочисленных гостей на День белорусской письменности и областные "Дажынкі", - сказал он.

Иван Крупко подчеркнул, что необходимо много трудиться - без раскачки, с первых дней нового года. "За вашими плечами люди, и их уровень благосостояния зависит от вашего профессионализма, компетентности, умения принимать оптимальные управленческие решения", - обратился к руководству района и местных предприятий, организаций Иван Крупко.

На совещании речь идет о перспективах развития района по каждой отрасли. Председатель Добрушского райисполкома Александр Матарас считает, что основа развития района - в развитии промышленности и сельского хозяйства. "Удельный вес промышленного производства в выручке района - более 60%. Почти 30% приходится на сельское хозяйство", - аргументировал он.

Индекс промышленного производства в 2022 году без учета проекта по производству картона в районе прогнозируется на уровне 103%. По каждому предприятию определены задачи и резервы.

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