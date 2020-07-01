Акции "Агрохимуслуг" и "Буда-Кошелево-агросервиса" предложат с аукциона

1 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акции ОАО "Агрохимуслуги" (10,54%) и ОАО "Буда-Кошелево-агросервис" (16,17%) предложены к продаже с аукциона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

Уставный фонд ОАО "Агрохимуслуги" - более 90 тыс. акций (доля государства - 10,54%), "Буда-Кошелево-агросервис" - 28,6 тыс. (доля государства - 16,17%). В первом случае предлагают к реализации свыше 9,5 тыс. акций, во втором - 4,6 тыс., что соразмерно доле государства.

Стартовая цена предлагаемых акций "Агрохимуслуг" - более Br151 тыс. (Br15,82 - одной акции), "Буда-Кошелево-агросервиса" - свыше Br186 тыс. (Br40,35).

Продажа акций ОАО пройдет в форме простого стандартного аукциона. Он состоится 5 августа в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи. С 10.30 до 11.30 - время приема заявок, с 11.30 до 12.00 - период продажи.

"Чтобы получить право на участие в аукционе, потенциальному участнику торгов необходимо оформить заявку в ОАО "БВФБ" до 24 июля. До 27 июля нужно подать акцепт оферты торгового агента и внести задаток. Одно из условий также - наличие у клиента, за счет которого или в интересах которого участник торгов планирует совершать сделку на аукционе, наличие у участника торгов, намеревающегося совершать сделку от своего имени и за свой счет, статуса субъекта приватизации", - пояснили в комитете.

Дополнительную информацию можно получить по тел. (802336) 70176.

Параметры аукционов по продаже принадлежащих государству акций открытых акционерных обществ размещены на официальной странице ОАО "Белорусская валютно-торговая биржа" (www.bcse.by), а также через средства биржевой электронной торговой системы по ценным бумагам.-0-