Акции более 30 ОАО предлагают инвесторам в Гомельской области

10 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Акции более 30 открытых акционерных обществ, в уставных фондах которых имеется доля Гомельской области или ее административно-территориальных единиц, предлагают к продаже на аукционах либо по конкурсу в этом году, сообщили БЕЛТА в комитете государственного имущества Гомельского облисполкома.

К продаже на аукционе предлагаются акции 15 ОАО. Размер пакетов ценных бумаг варьируется от 10,5% до 90,8% уставного фонда. В перечень включены предприятия агропромышленного комплекса, транспортной отрасли, сферы торговли и гостиничных услуг. Продажу акций четырех ОАО планируют организовать через торговую систему ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Акции 18 ОАО предлагают к продаже по конкурсу с условиями. В основном это предприятия агропромышленного комплекса, есть субъекты торговли и пищевой промышленности.

"Цель продажи акций - привлечь инвестиции для финансирования модернизации, технического перевооружения или расширения производства акционерных обществ", - пояснили в комитете.

Детали предложений потенциальные инвесторы могут узнать на сайте комитета "Гомельоблимущество". Там же размещен путеводитель, как, по какой стоимости и на каких условиях можно приобрести принадлежащие государству акции.-0-