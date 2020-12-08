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08 декабря 2020, 18:23

Акции "Буда-Кошелево-агросервис" проданы на аукционе за Br106,8 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи продан пакет акций ОАО "Буда-Кошелево-агросервис" в размере 16,2% уставного фонда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

В результате продажи доход бюджета составил Br106,8 тыс.

ОАО "Буда-Кошелево-агросервис" является официальным представителем Минского тракторного завода, Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов, Минского моторного завода, СООО "Вестерн Технолоджис" и осуществляет гарантийное и техническое обслуживание продукции, оказывает помощь предприятиям в ремонте всех видов тракторов, узлов и агрегатов.

Как отметили в пресс-службе, это второй результативный аукцион по продаже принадлежащих государству акций. В марте этого года Мозырский районный исполнительный комитет продал пакет акций ОАО "Универсам "Центральный" в размере 13,5% уставного фонда.-0-

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