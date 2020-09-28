Акции Домановского производственно-торгового комбината включили в котировальный лист БВФБ

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Акции ОАО "Домановский производственно-торговый комбинат" включены в котировальный лист Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Брестского облисполкома.

Это второе предприятие в Брестской области, которое воспользовалось процедурой листинга акций для повышения своей инвестиционной привлекательности. Аналогичную работу в августе провели на заводе "Тяжмаш" в Барановичах. Уровень развития Домановского производственно-торгового комбината позволил предприятию с небольшими временными и материальными затратами успешно пройти процедуру листинга. С 22 сентября акции комбината включены в котировальный лист второго уровня площадки "Рынок госпредприятий".

Домановский производственно-торговый комбинат - предприятие химического производства, основным направлением деятельности которого является производство растворимых силикатов, красок, жидкого стекла. На комбинате модернизировали линию сушки песка, провели энергосберегающую реконструкцию схемы теплоснабжения. ОАО взяло курс на дальнейшую модернизацию, расширение и совершенствование производства. Одним из источников средств для реализации инвестиционных проектов здесь видят средства инвесторов.

Листинг способствует повышению информированности инвесторов о состоянии рынка ценных бумаг, помогает им определять наиболее привлекательные варианты инвестирования. Включение акций общества в котировальный лист валютно-фондовой биржи повысит доверие к ценным бумагам эмитента со стороны участников рынка. Помимо этого, статус обеспечивает общественную известность компании и предоставляет широкие возможности привлечения дополнительных финансовых средств для эффективного развития предприятия.-0-