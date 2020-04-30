Акции мозырского универсама проданы на Белорусской валютно-фондовой бирже

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции ОАО "Универсам "Центральный" в Мозыре проданы за Br226,9 тыс. на Белорусской валютно-фондовой бирже, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Пакет акций универсама "Центральный" в размере 13,5% уставного фонда, принадлежавший Мозырскому району, приобрел единственный участник аукциона - физическое лицо, резидент Беларуси. "Это первая в Гомельской области сделка по продаже госпакета акций на торговой площадке Белорусской валютно-фондовой биржи", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в комитете "Гомельоблимущество", в первом полугодии будут организованы аукционы по продаже принадлежащих Буда-Кошелевскому району акций ОАО "Агрохимуслуги" (10,54% уставного фонда) и ОАО "Буда-Кошелево-агросервис" (16,17% уставного фонда). Сейчас оценивается рыночная стоимость акций.

Всего в Гомельской области к продаже предлагаются акции 36 ОАО. Акции 14 из них планируется продать на аукционных торгах, в том числе трех обществ - через биржу. Пакеты еще 22 ОАО выставлены на продажу по конкурсу.-0-