27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принадлежащие Минской области акции ОАО "Техсервис-Долгое" выставляют на аукцион, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Решение о выставлении на продажу 454 простых (обыкновенных) акций, составляющих 5,68% уставного фонда ОАО, принято Минским облисполкомом. Стартовая цена продажи - Br24298,08.

Проведение аукциона назначено на 30 июня через торговую систему Белорусской валютно-фондовой биржи.

ОАО "Техсервис-Долгое" расположено в Солигорском районе в агрогородке Долгое. Основным видом деятельности является производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Помимо этого, предприятие оказывает транспортные услуги, а также услуги мастерской по сварке, рубке и токарной обработке металла.

Продукция акционерного общества реализуется по большей части на внутреннем рынке. Основные партнеры - ОАО "Беларуськалий", УСП "Трест "Реммонтажстрой", ОАО "Трест Шахтоспецстрой", ОАО "Промтехмонтаж".

С подробной информацией о проведении аукциона можно ознакомиться на сайте комитета "Минскоблимущество".-0-