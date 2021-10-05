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05 октября 2021, 08:55

Акции по безопасности на дорогах стартовали в Гомельской области

Фото из архива
Фото из архива

5 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В каждом районе Гомельской области стартовали мероприятия по профилактике дорожных аварий. Они продлятся по 11 октября, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

"По-прежнему происходят ДТП из-за нарушений правил маневрирования или проезда перекрестков, непредоставления преимущества в движении пешеходам и нарушения правил перехода проезжей части самими пешеходами. В связи с этим на территории каждого из районов будут проведены профилактические мероприятия", - рассказали в УГАИ.

Мероприятие "Уступи дорогу пешеходу" пройдет на дорогах Брагинского, Кормянского, Речицкого, Светлогорского и Чечерского районов. Его цель - предупредить ДТП, которые случаются, когда водители не пропускают пешеходов на переходах. Сотрудники ГАИ будут вести гласный, негласный и смешанный контроль за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов.

В Гомеле, Буда-Кошелевском, Лельчицком, Октябрьском и Рогачевском районах проходит акция "Маневр". Все усилия госавтоинспекторы направят на предупреждение ДТП по причине нарушений правил маневрирования, обгона и выезда на полосу встречного движения.

Во время мероприятия "Перекресток" на дорогах Гомельского, Ветковского, Ельского, Житковичского, Мозырского, Наровлянского и Петриковского районов стражи дорог отработают пересечения, где наиболее вероятны нарушения правил проезда перекрестков, в том числе проезд на запрещающий сигнал светофора.

Акция "Пешеход" направлена на профилактику пешеходного травматизма в Добрушском, Жлобинском, Калинковичском и Хойникском районах. Акцент будет сделан на уязвимых участниках дорожного движения, которые нередко нарушают правила перехода проезжей части.

В УГАИ напомнили о необходимости соблюдать ПДД. "В этом залог вашей безопасности и сохранения жизни. Грубые нарушения на дороге приводят к ДТП, в которых страдают люди. Будьте разумными, осторожными и максимально внимательными", - подчеркнули в областной Госавтоинспекции.-0-

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