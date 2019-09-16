Акции по профилактике неинфекционных заболеваний пройдут 18 сентября в Минске

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции по профилактике неинфекционных заболеваний пройдут 18 сентября в аптеках РУП "Белфармация" и на промышленных предприятиях Минска. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Минчанам предложат измерить давление, рост, вес, заполнить анкеты по раннему выявлению заболеваний сердца, ознакомиться с информационными материалами по тематике здорового образа жизни. Желающих врачи проконсультируют по вопросам профилактики болезней системы кровообращения и формированию ЗОЖ.

Акции пройдут на многих площадках. Среди них ОАО "Интеграл", РУП "ОКБ "Академическое", "Белпочта" (пр.Независимости, 10), филиал "Троллейбусный парк №3" ГП "Минсктранс", ОАО "Агат - электромеханический завод" (ул.Волгоградская,6), ЗАО "Милавица" (ул.Нововиленская, 28), а также аптеки № 1, 34, 48 "Белфармации". Практически все мероприятия пройдут с 10.00 до 15.00.

Организаторы - городской Центр здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии и комитет по здравоохранению горисполкома.-0-