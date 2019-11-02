Акции по профилактике неинфекционных заболеваний пройдут в Минске 6 и 20 ноября

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) "Цени свое здоровье" пройдут 6 и 20 ноября в Минске, сообщили БЕЛТА в городском Центре здоровья.

Врачи-валеологи, гигиенисты, психологи будут работать с посетителями и просвещать их по темам здоровья, вредных привычек и профилактики заболеваний. Всем желающим предложат измерить артериальное давление, получить индивидуальную консультацию по вопросам болезней системы кровообращения и заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний.

6 ноября встречи с населением пройдут в крупных гипермаркетах, торговых центрах и универсальных магазинах Минска. Мероприятия состоятся в ТЦ "Корона" (ул.Корженевского, 26), универсаме "Радзивилловский" (ул.Тухачевского, 48, пом.1Н), гипермаркете "Е-Сити" (ул.Гашкевича, 3/2), супермаркете "Рублевский" (ул.Уманская, 54), магазине "Домашний" (ул.Кошевого, 35), ТЦ Dana Mall (ул.П.Мстилавца, 11), на Комаровском рынке (ул.В.Хоружей, 8), в ресторане KFC (ул.Притыцкого, 101А), ТЦ "Замок" (пр.Победителей, 65).

20 ноября акции будут организованы в аптеках и на промышленных предприятиях. В частности, встречи с врачами запланированы в аптеке №74 РУП "Белфармация" (ул.Воронянского, 11/5), КУП "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома" (ул.Промышленная, 7), УП "Наша марка" (ул.Чижевских, 11), "Строммаш" (Бетонный проезд, 6), аптеке №34 РУП "Белфармация" (ул.Уральская, 16), ОАО "Приборостроительный завод Оптрон" (ул.Ф.Скорины, 52), аптеке №65 РУП "Белфармация" (ул.Восточная, 46), УП "БелТИЗ" ОО "Светоприбор" (ул.Якубовского, 58), аптеке №11 РУП "Белфармация" (ул.Короля, 19).

Акции начнутся в 10.00. Цель - выявление и предупреждение основных факторов риска неинфекционных заболеваний: инфаркта, инсульта, сахарного диабета, бронхолегочных и онкологических заболеваний, которые напрямую влияют на качество и продолжительность жизни населения.

Организатор - городской Центр здоровья и комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-