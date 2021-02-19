Акции по уборке снега во дворах с привлечением населения пройдут в Минске 20 февраля

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Адреса проведения акций по уборке снега на придомовых территориях 20 февраля опубликованы в Telegram-канале "ЖКХ Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.
Помогать расчищать дворы и проезды, парковочные места от снега будут сами жители, представители общественных организаций, студенты, военнослужащие. Всех желающих обеспечат необходимым инвентарем.
В Заводском районе местами сбора станут дворы по пр. Партизанскому, 50, 52, 54; ул. Плеханова, 1А; ул. Я. Райниса, 2, 4, 6; ул. Васнецова, 8/1-3; ул. Мичурина, 23, 25; ул. Шоссейной, 17; ул. Голодеда, 59, 61; ул. Краснослободская, 15/1-2.
В Ленинском районе точками сбора станут территории у домов по пр. Рокоссовского, 105, 132, 12/1; пр. Партизанскому, 23а; пр. Независимости, 14; ул. Семенова, 28; ул. Плеханова, 97/5, 32/1, 62, 64, 66.; ул. Дроздовича, 4; ул. Шпилевского, 52; ул. Великоморская, 12.
В Московском районе акции пройдут по ул. Слободская, 157, 141; ул. Рафиева, 80; ул. Грушевская, 131; ул. Алибегова, 28; ул. Гебелева, 1; пр. Газеты "Звязда", 59/2.
В Октябрьском адреса сбора - ул. Воронянского, 11; ул. Могилевская, 4/2-3; ул. Казинца, 120; ул. Барамзиной, 4, 8; ул. Гризодубовой, 3, 5, 7, 9.
ЖКХ Партизанского района собирает добровольных помощников по адресу ул. Багратиона, 67; Первомайского - ул. Острошицкая, 11, 13, 15; Центрального - ул. Каховская, 40.
В Советском районе акции пройдут по ул. Логойский тракт, 19/2; ул. Полиграфическая, 2, 4, 6; 1-й пер. Полиграфический, 4, 6, 8; ул. Платонова, 17, 21; ул. Краснозвездная, 33; ул. Кольцова, 12/3-4; ул. Некрасова, 17, 19, 25, 27.
В самом густонаселенном районе столицы - Фрунзенском - определено больше всего мест проведения акций. Это ул. Городецкого, 27/2, 25; ул. Я. Мавра, 13, 15, 17, 50, 52, 54, 56, 60; ул. Берута, 17/1-4; ул. Одоевского, 63, 65, 67, 71, 73; ул. Федорова, 13/1-2; ул. Шамякина, 7, 11; ул. Мазурова, 4; ул. Пушкина, 33; ул. Тимошенко, 38, 2; пер. Тимошенко, 2, 3; ул. Бурдейного, 3, 7, 39, 41, 43; ул. Лещинского, 41, 43; ул. Кунцевщина, 4, 6; ул. Чичурина, 3, 4; ул. Притыцкого, 18/2, 3, 46; ул. Пушкина, 46, 50; ул. Неманская, 66, 76, 78, 80; ул. Каменногорская, 84; Налибокская, 35, 37.-0-