Акции ресторана "Арбат" и "Обувьторга" проданы на Белорусской валютно-фондовой бирже

28 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Акции ОАО "Ресторан "Арбат" и ОАО "Обувьторг" проданы в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Госпакет акций "Арбата" продан за Br205,7 тыс., акции "Обувьторга" покупатель приобретет за Br229,4 тыс.

Это первая сделка по продаже ценных бумаг, совершенная Мингорисполкомом на торговой площадке Белорусской валютно-фондовой биржи, отметили в комитете.

"Покупателями принадлежащих Минску 67 899 акций (9,82% уставного фонда) ОАО "Ресторан "Арбат" и 3420 акций (20,37% уставного фонда) ОАО "Обувьторг" являются юридические лица Беларуси", - пояснили в Госкомимуществе.-0-