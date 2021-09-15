Акции, выставки, турниры и даже сбор мусора трусцой: как Минск отпразднует День народного единства

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская столица, как и остальные регионы, готовится ярко и дружно отметить новый праздник - День народного единства. Основные мероприятия запланированы на 16-18 сентября, сообщает БЕЛТА.

В первый осенний месяц в учреждениях образования, библиотеках, на предприятиях и в организациях проходят те или иные тематические мероприятия: выставки, творческие конкурсы, информационные часы, флешмобы, диалоговые площадки. В сети минских кинотеатров идут показы документальных фильмов Национальной киностудии "Беларусьфильм", а на этой неделе школьникам предлагают посетить киноурок "Памятные даты нашей истории". В каждом районе открывают социально значимые объекты - обновленные или новостройки. Появились новые благоустроенные зоны отдыха для горожан. В парке Челюскинцев расположилась выставка конкурса фоторабот "Беларусь - это мы!".

Центральным городским мероприятием станет торжественное собрание и праздничный концерт мастеров искусств "Мая зямля - зямля яднання" во Дворце культуры вечером 16 сентября.

Особое внимание городские власти уделили вовлечению молодежи в празднование Дня народного единства. С 16 по 18 сентября самые достойные учащиеся будут нести Вахту Памяти на Посту №1 на площади Победы. А непосредственно в день праздника на площадке у стелы "Минск - город-герой" состоится городская детско-молодежная акция "Мы - едины!". В Студенческой деревне на пр. Дзержинского 16 сентября ребята с самых разных факультетов узнают на личном опыте, что такое "Беларускія народныя спартыўныя гульні".

Частью праздника станут и представители других народов, для которых Беларусь оказалась гостеприимным домом. Так, 16 сентября в парке имени 900-летия Минска пройдет "Фестиваль дружбы народов" с выступлениями коллективов народного творчества, мастер-классами ремесленников, выставкой этнографических музеев. А на 17 сентября запланирован плоггинг (экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора) с участием иностранных студентов в парке культуры и отдыха им. 50-летия Великого Октября.

Запланирована серия спортивных событий. Уже состоялся Минский полумарафон, 18 сентября в центральном детском парке им. Горького зрителей соберет зрелищный республиканский турнир по хоккею на траве. В этот же день в Советском районе спортивный праздник соберет любителей активного отдыха на площадке возле физкультурно-спортивного центра детей и молодежи. В Лошицком усадебно-парковом комплексе 17 сентября соревновательный дух объединит молодежь и старшее поколение. Чуть позже в этот же день здесь состоится музыкальный марафон - открытый конкурс интернет-челенджей "Люблю Беларусь. Пою Беларусь".-0-