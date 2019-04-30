Акции ЗОЖ пройдут в торговых объектах Минска 2 мая

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской Центр здоровья 2 мая проведет в Минске очередную информационно-образовательную акцию по профилактике онкологических, эндокринологических и сердечно-сосудистых заболеваний в гипермаркетах и торговых центрах столицы, сообщили БЕЛТА в городском Центре здоровья.

Минчане смогут измерить давление, рост, вес, заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, взять памятки, буклеты по тематике здорового образа жизни. Врачи проведут индивидуальные консультации по вопросам профилактики болезней системы кровообращения и формированию здорового образа жизни.

В этот раз площадками акции станут крупные торговые точки по ул. Корженевского, 26, ул. Нестерова, 49, ул. Гашкевича, 3/2, пр. Дзержинского, 126, ул. Уральской, 16, ул. П. Мстиславца, 11, ул. В. Хоружей, 8, ул. Дунина-Марцинкевича, 11, Долгиновскому тракту, 178. Встречи пройдут с 10.00 до 15.00.

Профилактический проект стартовал в Минске более года назад. Дни здоровья проводились в том числе на самых крупных объектах города, в торговых центрах, магазинах, в аптечной сети РУП "Белфармация" и других промышленных предприятиях и объектах столицы - каждую первую и третью среду месяца. По данным анкетирования, основными факторами риска развития неинфекционных заболеваний минчане назвали курение, употребление алкоголя, недостаточную физическую активность, неправильное питание. Признаки риска среди участников акции у себя отметило более 94% респондентов. В то же время все понимают, что ведение здорового образа жизни способно заметно снизить вероятность развития этих заболеваний.

К неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания, сахарный диабет, психические расстройства. Существует несколько факторов риска, повышающих вероятность возникновения их хронических форм. С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается. Вместе с тем продлить жизнь можно, если не курить, правильно питаться, больше двигаться, избавиться от избыточной массы тела, нормализовать артериальное давление, контролировать уровень холестерина, сахара в крови.

Организаторами акции выступают городской Центр здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, комитет по здравоохранению Мингорисполкома.-0-