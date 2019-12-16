Акция "100 рождественских пожеланий и добрых дел" началась в Минской области

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Новости темы "Новый год"
16 декабря, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Областная молодежная акция "100 рождественских пожеланий и добрых дел, родная Минщина!" стартовала в столичном регионе, передает корреспондент БЕЛТА.
Первое мероприятие состоялось в агрогородке Лесном. Молодежь и активисты БРСМ украсили елку на центральной площади сотней игрушек ручной работы с пожеланиями.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич и первый секретарь областного комитета ОО "БРСМ" Кирилл Шик.
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