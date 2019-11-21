Акция "16 дней без насилия!" стартует в Минске 25 ноября

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодная информационно-просветительская акция "16 дней без насилия!" пройдет в Минске с 25 ноября по 10 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в городском центре социального обслуживания семьи и детей.

В акции примут участие специалисты различных государственных органов, организаций и общественных объединений. При помощи СМИ они будут информировать о помощи, которую могут получить пострадавшие в бытовых конфликтах, дадут советы, как действовать в проблемной ситуации и куда обращаться для решения вопросов семейного неблагополучия.

В частности, специалисты Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей выступят на общешкольных родительских собраниях, организуют и проведут лекции и дни информирования с трудовыми коллективами столицы, круглые столы с госорганами по теме насилия в семье.

Мобильная группа психологов будет работать в отделах ЗАГС Минска по добрачному и предразводному консультированию.

Совместно с волонтерами будут организованы профилактические мероприятия по проблеме наркомании для учащихся среднеспециальных учебных заведений.

Цель акции - привлечение внимания населения к проблеме домашнего насилия и оказание помощи при семейном неблагополучии.

В центре напомнили: те, кто столкнулся с насилием в семье, могут обратиться за помощью на городскую круглосуточную кризисную линию по номеру 8(017) 317-32-32. Здесь можно бесплатно получить профессиональную психологическую и юридическую помощь.-0-