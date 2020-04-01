Акция "30 дней на велосипеде" стартует в Минске

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское велосипедное общество (МВО) приглашает с 1 по 30 апреля присоединиться к ежегодной акции "30 дней на велосипеде", сообщили БЕЛТА в организации.

Цель акции - поддержать здоровый образ жизни и улучшить экологическую ситуацию в Минске и Беларуси. Присоединиться может любой желающий. "Акцию впервые провели несколько лет назад в США, но Беларусь каждый год находится среди мировых лидеров по количеству участников. Мероприятие, приуроченное к началу массового велосезона, наглядно демонстрирует: велосипед не только удобный вариант для интересного отдыха, но и комфортный транспорт для города", - отметили в МВО.

Участниками акции могут стать даже дети. Главное - использовать велосипед, ролики, самокат, моноколесо, беговел и любое другое средство индивидуальной мобильности. Важно пользоваться своим средством мобильности каждый день для любой цели на любом расстоянии и в любой промежуток времени.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте МВО и в социальных сетях.-0-