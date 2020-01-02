Акция "Безопасные каникулы" соберет в Минске более 500 детей

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский комитет Белхимпрофсоюза 5 января вместе со столичной Госавтоинспекцией и Минским городским управлением МЧС проведут профилактическую акцию "Безопасные каникулы", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Более 500 детей из многодетных и неполных семей работников десятка крупнейших предприятий нефтехимической и горной промышленности страны соберутся во Дворце культуры профсоюзов. Любой желающий сможет проверить знание правил дорожного движения и поучаствовать в игровых и познавательных викторинах.

"Подобная акция проходит уже не в первый раз. Мы приглашаем детей со всей республики. Стараемся, чтобы они весело и продуктивно провели досуг. Профсоюз заботится не только о своих работниках, но и об их детях. Акция очень актуальна, так как проходит в новогодние каникулы. Так непринужденно мы напоминаем о безопасности", - отметили в республиканском комитете Белхимпрофсоюза.

Дети с пользой проведут время и поучаствуют в новогодней программе на профсоюзной елке. Сюрпризы будут ждать каждого ребенка.-0-