Акция "Безопасный переход" началась в Минской области

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области с 17 по 20 ноября проводит профилактическую акцию "Безопасный переход". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"По-прежнему основные причины совершения ДТП с участием пешеходов - нарушения ПДД самими пешеходами и невыполнение водителями требований правил, касающихся проезда нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества в движении пешеходам. В густонаселенных городах области проблемой остаются наезды на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. При этом очевидна вина не только водителей, нарушающих требования правил проезда, но и пешеходов, проявляющих беспечность и недисциплинированность", - рассказали в ГАИ.

Во время профилактических мероприятий созданы рейдовые группы из числа сотрудников милиции общественной безопасности, добровольных дружинников для ежедневной отработки наиболее частых мест ДТП, пешеходных переходов, аварийно опасных участков автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, где высок риск совершения наездов на незащищенных участников дорожного движения.

Госавтоинспекция Минской области призывает водителей к усиленному вниманию за рулем, особенно в условиях ограниченной видимости и при неблагоприятных погодных условиях. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель обязан снизить скорость, вплоть до остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам. "Имея преимущество, пешеход обязан быть предельно осторожным при переходе проезжей части. Прежде чем ступить на пешеходный переход, необходимо посмотреть по сторонам, убедиться, что водитель вас пропускает. Нужно исключить разговоры по мобильному телефону и использование наушников. Для безопасности в темное время суток обозначьте себя световозвращающими элементами", - отметили в ГАИ.

За 10 месяцев на пешеходных переходах произошло 68 ДТП, в результате которых 19 человек погибли, 61 получил травмы.-0-