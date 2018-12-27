Акция "Час пассажира" пройдет на ж/д вокзалах Могилевской области

27 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Акция "Час пассажира" пройдет сегодня с 14.00 до 15.00 на вокзалах станций Могилев-1, Бобруйск, Осиповичи и Кричев, сообщили БЕЛТА в Могилевском ОВД на транспорте.

Цель мероприятия – информирование населения о принимаемых мерах по профилактике правонарушений, правилах поведения и мерах безопасности на транспорте, доведение основных требований к провозу багажа и порядка досмотра граждан на объектах транспорта.

"Несмотря на проводимую органами внутренних дел профилактическую работу, увеличение информационного потока, направленного на предупреждение граждан о соблюдении необходимых правил сохранности личного имущества, отдельные граждане все еще пренебрегают элементарными правилами предосторожности", - отметили собеседники.

Благоприятный исход поездки во многом зависит от самого пассажира. Часто в состоянии алкогольного опьянения пассажиры в пути следования отстают от поезда, теряют свои документы, деньги, вещи. Следуя в поезде, пассажир обязан сам следить за сохранностью своих вещей. Необходимо помнить, что соседом в вагоне может оказаться не только добропорядочный гражданин, но и вор-гастролер. При выходе из поезда на длительных стоянках не рекомендуется оставлять в вагоне документы и ценности.

"Если в отношении вас совершено противоправное деяние или вы стали свидетелем преступления, нахождения лиц в пьяном виде или распивающих спиртные напитки, а также обнаружили подозрительные бесхозные предметы в поезде, необходимо сообщить об этом поездной бригаде, которая впоследствии проинформирует милицию", - сказали собеседники.-0-