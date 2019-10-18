Акция "Чистый лес" соберет в Витебской области около 6 тыс. участников

18 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Мероприятия республиканской акции "Чистый лес" в Витебской области пройдут на 314 участках, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Планируется, что участие примут около 6 тыс. человек: работники лесной отрасли, предприятий и организаций, студенты и порядка 1 тыс. школьников. Каждый из ребят получит небольшой сувенир, а представителей самой активной школы поощрят подарочным сертификатом на новогоднюю ель, которую установят в канун зимних праздников в учреждении образования.

Перечень работ уже определен. Волонтерам предстоит очистить от мусора и захламленности 52 км придорожных полос и территорий, прилегающих к населенным пунктам, благоустроить 43 места отдыха и 38 воинских захоронений, высадить на 147,7 га 220 тыс. деревьев. Например, работники Дисненского лесхоза планируют привести в порядок расположенную на их территории братскую могилу, где захоронены погибшие в годы войны мирные жители. Представители Верхнедвинского лесхоза позаботятся о мемориальном комплексе жертвам фашизма, воинам-освободителям и землякам. В центре внимания жителей Оршанского района, участвующих в акции, будет поселок Копысь.

Акция "Чистый лес" проводится по инициативе Министерства лесного хозяйства с 2010 года. Ее цель - привлечь внимание общества к необходимости бережно относиться к лесу.-0-

Акция "Чистый лес": что нужно знать желающим поучаствовать Уже завтра, 19 октября, во всех регионах страны пройдет республиканская добровольная акция "Чистый лес". Как ожидается, она объединит десятки тысяч волонтеров.