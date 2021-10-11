Акция "Чистый лес" собрала в Минской области более 8 тыс. участников

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В акции "Чистый лес", которая прошла в стране в минувшие выходные, приняли участие более 8 тыс. жителей Минской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Минского ГПЛХО Дмитрий Пинчук.

"По сравнению с прошлым годом количество участников акции "Чистый лес" в Минской области возросло. Убирали территорию леса и наводили в нем порядок 8068 сотрудников лесных хозяйств и добровольцев, которые собрали и вывезли около 720 куб.м мусора и произвели уборку леса от захламленности в объеме 2364 куб.м: в основном это были пластиковые и стеклянные бутылки, строительный мусор, - рассказал Дмитрий Пинчук. - Во время акции также было отремонтировано 14 мест отдыха. Подобные площадки часто сделаны из дерева, поэтому периодически требуют ремонта. Во время акции их подкрасили, где-то заменили конструкции".

В некоторых лесных хозяйствах было проведено дополнение лесных культур на площади около 207,5 га, новые леса высадили на территории 45 га. Наибольшие объемы работ во время акции выполнили Минский, Узденский, Воложинский и Борисовский лесхозы, а также Боровлянский спецлесхоз.

Помимо этого, в учебных заведениях были проведены лекции о значении леса и бережного к нему отношения. Подобные профилактические мероприятия сотрудники лесных хозяйств проводят постоянно. Факты несанкционированного выброса мусора и нарушения порядка использования лесосечного фонда сотрудникам лесных хозяйств столичного региона помогают выявлять 275 камер видеонаблюдения.

В прошлом году к акции "Чистый лес" присоединились 6811 жителей Минской области. Они очистили лес от 966 куб.м захламленности и хвороста, убрали 408 куб.м бытового мусора и иных отходов, а также отреставрировали 10 мест отдыха. Лесные культуры были высажены на 228 га.-0-